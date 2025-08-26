Cheikh Tidiane Sabaly met fin à sa grève et retourne à l’entraînement

La grève est terminée.

Fin de bras de fer à Metz puisque Cheikh Tidiane Sabaly a rangé son dossard de gréviste. L’attaquant sénégalais (4 sélections, 1 but) a repris l’entraînement collectif ce mardi après-midi, à l’approche de la réception du Paris FC dimanche pour la 3e journée de Ligue 1.

Pas de la partie pour le match face à Lyon samedi dernier

Ces derniers jours, le joueur de 26 ans avait préféré s’isoler en salle plutôt que d’enchaîner les séances avec le groupe, histoire de mettre un coup de pression à ses dirigeants pour rejoindre Middlesbrough. Cette stratégie lui avait valu de zapper le voyage à Lyon (0-3), officiellement pour un petit souci au genou, officieusement parce que le club lui avait demandé de rester à la maison.

L’épisode n’avait pas plu à Frédéric Arpinon, directeur sportif des Grenats, qui avait tenu à rappeler après la rencontre que « ce n’est pas (le joueur) qui commande » et qu’il « ne partira pas tant que le club n’y trouvera pas son compte ». Toujours sous contrat jusqu’en 2026, et estimé à 5 millions d’euros, Sabaly reste donc dans l’effectif messin. Avec ses 12 pions inscrits en Ligue 2 la saison dernière, il continue d’attirer les convoitises.

Histoire de voir si les ascenseurs fonctionnent de la même manière en Angleterre.

