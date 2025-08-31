Crystal Palace s’amuse sur la pelouse d’Aston Villa

Crystal Palace joue la coupe d’Europe et se comporte comme tel !

Dans un duel entre deux formations ambitieuses et qui disputeront toutes les deux une coupe d’Europe la saison prochaine, Crystal Palace s’est imposé sans sourciller sur la pelouse de Villa Park et signe sa première victoire après deux nuls face à Nottingham et Chelsea (3-0). Avec ces trois points, les Eagles sont huitièmes, quand Aston Villa est dix-neuvième et attend toujours de s’imposer pour la première fois de la saison.

C'est peut-être le dernier but de Marc Guéhi sous le maillot de Palace et QUEL BUT 💥 Le capitaine permet aux siens de mener 2 buts à 0 face à Aston Villa 🍿#AVLCRY | #PremierLeague pic.twitter.com/Uzi7PF3IbL — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 31, 2025

Comme souvent, Palace a pu compter sur le serial buteur maison, Jean-Philippe Mateta, pour ouvrir le score, sur pénalty, en première période, avant que le capitaine Marc Guehi ne double la mise en deuxième période. Alors qu’on se sait pas encore s’il sera toujours au club lors de la clôture du mercato, l’international anglais s’est autorisé une délicieuse frappe enroulée à l’angle de la surface, qui a fini sa course au fond des filets de Marco Bizot, impuissant. L’ancien brestois a d’ailleurs failli découper Ismaila Sarr en fin de rencontre, mais c’est l’attaquant sénégalais qui s’est montré le plus tranchant pour finir de la tête et alourdir le score. Palace se lance et s’éclate.

