Crystal Palace écarte Villa et se hisse en finale de FA Cup

Crystal Palace 3-0 Aston Villa

Buts : Eze (61e) & Sarr (58e & 90e+4) pour les Eagles

Piège de Crystal.

Palace a créé la sensation, ce samedi, en s’imposant face à Aston Villa en demi-finales de Coupe d’Angleterre (3-0). Une demi-surprise, quand on sait que les Eagles n’avaient perdu aucun de leurs trois matchs précédents face aux Villans dans cet exercice (en championnat et League Cup), mais qui reste tout de même une sacrée performance au vu du niveau de jeu affiché par l’équipe d’Unai Emery cette saison. Crystal Palace disputera sa troisième finale de FA Cup, neuf ans après celle perdue face à Manchester United (1-2), et 35 ans après celle de 1990… elle aussi conclue par une défaite face aux Red Devils (3-3, 0-1).

Mateta se loupe, puis se rattrape

Les hommes d’Oliver Glasner n’ont en tout cas pas volé leur qualification. Après une demi-heure de jeu peu intéressante, Eberechi Eze réveille tout le monde d’un coup de canon de l’extérieur de la surface qui trompe cet enfoir énergumène de Dibu Martínez (1-0, 31e). Méconnaissable, Villa est étouffé par son adversaire et concède des occasions. Palace a d’ailleurs la possibilité de faire le break avec un penalty, mais la tentative de Jean-Philippe Mateta ne trouve pas le cadre (53e). Sans grande conséquence, puisque le Français sert quelques minutes plus tard Ismaïla Sarr, auteur d’une frappe de loin pour mettre les siens à l’abri (2-0, 58e). Dans le temps additionnel, l’ancien Marseillais profite de la résignation des Villans pour foncer vers le but et signer un doublé (3-0, 90e+4).

En finale, Crystal Palace affrontera Nottingham Forest ou Manchester City, qui se rencontrent dimanche (17h30) dans l’autre demi-finale. Lors des tours précédents, les Eagles avaient éliminé Stockport (1-0), Doncaster Rovers (0-2), Millwall (3-1) et Fulham (0-3). N’ayant plus rien à jouer en PL avec une anonyme douzième place, les Londoniens tenteront de remporter le premier « grand titre » de leur histoire le 17 mai à Wembley, eux qui ne comptent dans leur palmarès que deux titres de D2, un titre de D3 ainsi qu’une Full Members Cup, compétition aujourd’hui disparue.

Voilà une équipe motivée pour offrir un titre à John Textor avant son départ !