Le pauvre Ismaïla Sarr rattrapé par le karma contre Aston Villa

Sarrpristi.

Ce dimanche soir, Crystal Palace a atomisé Aston Villa (3-0) à Birmingham grâce à Jean-Philippe Mateta sur penalty, Marc Guéhi d’une frappe en lucarne lumineuse et Ismaïla Sarr à la suite d’une longue touche. Pour célébrer son troisième but de la saison toutes compétitions confondues, l’ancien du Stade rennais a mimé une blessure.

Karma

Après avoir propulsé le cuir au fond des filets, Sarr est resté à terre pour laisser penser qu’il avait été touché dans le duel avec le gardien d’Aston Villa, Marco Bizot. Pendant que l’arbitre du soir, Stuart Attwell, appelait les soigneurs, l’ailier des Eagles s’est, comme si de rien n’était, levé et a tapé un sprint vers le parcage des supporters de Palace, hilares face à cette célébration déjà iconique.

Some celebration this 🤣 pic.twitter.com/oeYY4gxAyz — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 1, 2025

Quelques minutes après, l’international sénégalais, à nouveau sélectionné pour la trêve de septembre, a dû quitter la pelouse de Villa Park à cause d’une blessure, cette fois bien réelle. La nature de celle-ci n’a pas été encore communiquée. Ismaïla Sarr reste donc incertain pour les deux matchs de qualification à la Coupe du monde du Sénégal, contre le Soudan et la RDC.

Un revers de la médaille inique.

