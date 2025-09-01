S’abonner au mag
  • Premier League
  • J3
  • Aston Villa-Crystal Palace (0-3)

Le pauvre Ismaïla Sarr rattrapé par le karma contre Aston Villa

MBC
Le pauvre Ismaïla Sarr rattrapé par le karma contre Aston Villa

Sarrpristi.

Ce dimanche soir, Crystal Palace a atomisé Aston Villa (3-0) à Birmingham grâce à Jean-Philippe Mateta sur penalty, Marc Guéhi d’une frappe en lucarne lumineuse et Ismaïla Sarr à la suite d’une longue touche. Pour célébrer son troisième but de la saison toutes compétitions confondues, l’ancien du Stade rennais a mimé une blessure.

Karma

Après avoir propulsé le cuir au fond des filets, Sarr est resté à terre pour laisser penser qu’il avait été touché dans le duel avec le gardien d’Aston Villa, Marco Bizot. Pendant que l’arbitre du soir, Stuart Attwell, appelait les soigneurs, l’ailier des Eagles s’est, comme si de rien n’était, levé et a tapé un sprint vers le parcage des supporters de Palace, hilares face à cette célébration déjà iconique.

Quelques minutes après, l’international sénégalais, à nouveau sélectionné pour la trêve de septembre, a dû quitter la pelouse de Villa Park à cause d’une blessure, cette fois bien réelle. La nature de celle-ci n’a pas été encore communiquée. Ismaïla Sarr reste donc incertain pour les deux matchs de qualification à la Coupe du monde du Sénégal, contre le Soudan et la RDC.

Un revers de la médaille inique.

Crystal Palace s'amuse sur la pelouse d'Aston Villa

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Lyon-Marseille (1-0)
Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine