Habib Diallo file à son tour en Arabie saoudite

Mané, Koulibaly et maintenant Diallo : décidément, le Sénégal et l’Arabie saoudite s’entendent bien.

Après avoir déjà dépensé plus de 50 millions d’euros dans ce mercato estival, Strasbourg s’active du côté des départs désormais. Ce dimanche, c’est l’attaquant Habib Diallo, qui sort d’un exercice 2022-2023 réussi (vingt buts), qui a quitté l’Alsace. Le Sénégalais a pris l’avion direction Riyad et l’Arabie saoudite, où il s’est engagé dans la journée dans le club d’Al-Shabab. Dans l’affaire, le RCSA récupère un joli chèque d’environ 18 millions d’euros.

Selon L’Équipe, l’ancien Messin va multiplier son salaire par cinq, et il s’est engagé pour trois ans. Al-Shabab, où figure déjà Ever Banega, fait partie des gros clubs en Arabie saoudite, malgré un petit temps de retard sur Al-Ittihad, Al-Nassr et Al-Hilal. Un nouvel attaquant pourrait arriver en Alsace d’ici la fin du mercato pour venir compenser cette perte, même si Gameiro a lui choisi de rester à Strasbourg.

Patrick Vieira va avoir du boulot.