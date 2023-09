Après trois matchs, Romain Saïss quitte déjà Al-Sadd

Qui a dit que l’Arabie Saoudite ne recrutait que des attaquants ?

Romain Saïss n’aura disputé que 56 minutes sous ses nouvelles couleurs d’Al-Sadd avant de changer d’air. Du Qatar à l’Arabie Saoudite, il n’y a qu’un pas et l’ancien Angevin parcourra moins de 600 kilomètres pour rejoindre sa nouvelle équipe. Après trois petits bouts de match, disputés en Coupe arabe des clubs champions, l’international marocain s’est en effet engagé, mercredi, avec Al-Shabab en Arabie Saoudite. La raison est surprenante : après avoir pourtant été acheté 2,5 millions d’euros, Saïss (dont l’agent n’est autre que Mehdi Benatia) ne pouvait pas jouer en championnat à cause d’un trop grand nombre « d’extra-communautaires » dans l’effectif. Cette transaction se fait sous la forme d’un prêt d’un an, pour celui qui sortait d’une saison du côté de Beşiktaş.

من أسود الأطلس إلى أسود المملكة 🇲🇦 🇸🇦 رومـان سـايـس شـبـابـي 🦁🤍#يلا_شباب #سايس_ديالي pic.twitter.com/EfEdS33EYz — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 5, 2023

Chez les « Lions blancs » (et non pas ceux de l’Atlas), Saïss (33 ans) retrouvera l’autre nouveau venu Yannick Carrasco, arrivé en début de semaine, mais aussi Habib Diallo, qui a débarqué de Strasbourg. Le maître à jouer de l’équipe n’est autre qu’Éver Banega, au club depuis trois saisons. Actuellement 17e et avant-dernier de Saudi Pro League, avec deux points en cinq journées, Al-Shabab a besoin de redresser la barre, après avoir terminé à la quatrième place du dernier exercice. La venue de Saïss servira, a minima, à solidifier un secteur défensif en difficulté, avec déjà 12 buts encaissés.

Quitter un superbe projet sportif qatari pour aller signer un gros contrat en Arabie saoudite…

Santi Cazorla revient dans l'un de ses premiers clubs