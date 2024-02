Un match interrompu au Qatar après que le président est entré sur la pelouse

Il n’y a pas qu’en Ligue 1 que l’arbitrage fait débat.

Le choc entre les deux leaders du championnat qatari, Al Wakrah et Al Sadd, a été marqué par une scène peu banale, ce dimanche. Peu après l’heure de jeu, la rencontre a en effet été interrompue lorsque le président du club local est descendu sur la pelouse pour protester contre les décisions arbitrales.

Scène incroyable au championnat du Qatar. Le match entre Al Wakrah et Al Sadd a été interrompu pendant quelques minutes. Le président d'Al Wakrah est entré sur le terrain pour contester les décisions de l'arbitre durant ce match.pic.twitter.com/wN01ODL8PH — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) February 25, 2024

Après de longues discussions avec les joueurs, le match a finalement pu reprendre… et le portier d’Al Wakrah, Saoud Mubarak, a été exclu quelques minutes plus tard. Un choc au sommet finalement achevé sur un score nul et vierge qui permet aux visiteurs de conserver quatre points d’avance en tête du classement.

Un scandale !