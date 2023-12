James Rodriguez raconte son cauchemar au Qatar

Forcément, ça manquait de boîte de nuit.

Dans une interview donnée à l’émission sportive Globo Esporte, James Rodriguez a expliqué avoir vécu un enfer dans le club d’Al Rayyan et dans sa vie au Qatar : « La vie et la culture sont très difficiles au Qatar, c’était un pays où il était difficile de s’adapter ». Après avoir fait un tour d’Europe des clubs en passant notamment par le FC Porto, l’AS Monaco, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich, le milieu de terrain colombien a vu son aventure tourner court après six mois et 16 apparitions (5 buts).

James Rodriguez a surtout eu du mal à embrasser les coutumes du pays : « Vous savez qu’au football, tout le monde est nu quand il prend une douche, mais mes coéquipiers m’ont dit : tu ne peux pas faire comme ça. J’avais peur ». Des difficultés également sportives dans un football qu’il « pensait moins physique ». Une pratique du sport toute autre qui ne lui convenait apparemment pas tant que ça : «Il y a beaucoup d’affrontements. Je pensais que c’était plus technique. Il y a des joueurs avec beaucoup de qualité, mais le jeu est très dur».

