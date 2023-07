Thiago Mendes débarque au Moyen-Orient

Un bouc émissaire en moins.

Thiago Mendes (31 ans) s’est officiellement séparé de l’Olympique lyonnais ce vendredi, pour prendre la direction du Qatar, où le milieu de terrain s’est engagé avec le club d’Al Rayyan pour deux saisons. Recruté à prix d’or par l’OL (22 millions d’euros) en 2019, celui qui a parfois glissé en défense centrale pour dépanner, emmène son déchet technique mais aussi son sourire ravageur au Moyen-Orient, contre un chèque de 5 patates.

Malgré l’acharnement populaire et médiatique dont il a parfois été la cible durant ces quatre ans, le natif de São Luís s’en va en paix, et extrêmement reconnaissant, comme il l’a montré sur Twitter : « Je n’ai pas de mots pour dire à quel point j’étais heureux dans cet endroit, à quel point je me sentais chez moi dans ce pays, et aujourd’hui je viens dire au revoir à cette maison, le cœur lourd et le bagage plein de bons souvenirs. Merci beaucoup Lyon, tu es géant. »

Un géant vert ?

