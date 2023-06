Leonardo Jardim a trouvé un nouveau banc dans la péninsule arabique

Leonardo Jardim se plaît du côté de la péninsule arabique.

Après Al-Hilal (club saoudien avec lequel il a gagné la Ligue des champions de l’AFC et la Supercoupe nationale) et Shabab Al-Ahli (avec lequel il a été champion des Émirats arabes unis), l’ancien entraîneur de l’AS Monaco (48 ans désormais) s’est engagé avec Al-Rayyan, neuvième de la Qatar Stars League en 2022-2023. Le Portugais avait atterri au Moyen-Orient à l’été 2021, un an et demi après la fin de sa deuxième aventure sur le Rocher.

Son énième retour au stade Louis-II attendra donc.

