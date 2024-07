Mohamed Camara file en Arabie saoudite

Bon vent !

Mohamed Camara quitte le rocher. L’international malien se serait officiellement engagé avec le club qatarien d’Al-Saad, selon Fabrizio Romano. Le montant du transfert se situerait aux alentours de 20 millions d’euros, bonus compris.

⚫️⚪️🇶🇦 Understand AS Monaco will receive €16.5m fixed fee plus €3.5m in add-ons for Mo Camara to join Al Sadd.

AS Monaco have also included 20% sell-on clause in the deal. pic.twitter.com/UIFMr9Hgsu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024