Grâce à un incroyable but, la Colombie fait tomber l’Espagne pour la première fois

Espagne 0-1 Colombie

But : Muñoz (61e) pour les Cafeteros

Entre l’Espagne, invaincue depuis huit matchs, et la Colombie, qui n’avait pas connu la défaite depuis février 2022 et 19 matchs, quelque chose laissait penser qu’une série allait s’arrêter au London Stadium de Londres. Longtemps fermée et engagée, cette rencontre s’est finalement débloquée sur une merveille de but des Cafeteros du sélectionneur Nestor Lorenzo (1-0). Sur une sublime contre attaque, les Colombiens ont inscrit un but fou, dans l’esprit pur du football total. D’abord partie d’une récupération et d’ouverture bien sentie de James Rodriguez pour Luis Diaz, cette réalisation doit beaucoup au travail et au talent de l’attaquant de Liverpool. D’abord plus prompt que Dani Vivian au duel, il a ensuite amusé le défenseur de Bilbao d’un petit festival sur le côté gauche. Après un crochet foudroyant, il a centré pour son latéral droit Daniel Muñoz, récemment transféré à Crystal Palace, qui a pris son temps avant de claquer un ciseau pour conclure une action de rêve à l’heure de jeu (0-1, 61e).

🇪🇸-🇨🇴 Oh la reprise acrobatique de Daniel Munoz !! La Colombie mène face à l'Espagne, 1-0 Suivez la rencontre sur L'Équipe live > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/ii03TXt5Zs — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 22, 2024

Un but qui a sonné comme une éclaircie, au terme d’un match qui aura manqué de s’emballer, malgré une grosse bataille physique. Si Camilo Vargas a su sortir les parades nécessaires, l’entrée de James Rodriguez a donné de l’allant à la Colombie, tandis qu’il a manqué de la précision et de la réussite aux Espagnols. C’est la première victoire de la Colombie face à l’Espagne, alors que se profile aussi la Copa America cet été pour la formation sud-américaine.

Quand même ce but… quel bijou !

