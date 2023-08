Mercato : Santi Cazorla revient dans l'un de ses premiers clubs

Retour aux sources.

Avant Villarreal, Málaga et Arsenal, Santi Cazorla avait notamment été façonné en équipes de jeunes du Real Oviedo, entre 1996 et 2003. Parti mettre la daronne à l’abri à Al-Sadd (Qatar) il y a trois ans, l’international espagnol (81 capes, 15 buts) revient dans son pays et renoue avec le club des Asturies, actuellement en deuxième division espagnole. Le milieu de terrain, qui arrive gratuitement et n’a plus vraiment besoin d’argent, touchera le salaire minimum imposé par la Liga, « à sa demande », et cède également 100% de ses droits d’image au club et 10% de chaque vente de ses maillots à l’académie.

Eh non, le football romantique n’est pas mort.