Un Titi parisien file au Qatar

Les avions entre Paris et le Qatar ne s’arrêtent plus.

Après les départs d’Abdou Diallo et Marco Verratti à Al-Arabi, et Julian Draxler à Al-Ahli, le Paris Saint-Germain, propriété de Qatar Sports Investments (QSI), continue d’envoyer ses joueurs vers la maison mère. Annoncé tard dans la soirée de lundi, le transfert d’Ilyes Housni du côté d’Al-Sadd, en prêt, interroge davantage.

رسمياً : الفرنسي الياس حسني لاعباً للزعيم للموسم الحالي 23/2024 قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي .#السد#دائما_مع_السد pic.twitter.com/Ok4OkDHFo6 — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) September 18, 2023

À 18 ans, l’attaquant n’avait été vu que lors de deux très brèves entrées sous les ordres de Christophe Galtier, mais pouvait prétendre à grimper dans la hiérarchie cette saison. Impressionnant en Youth League avec le club de la capitale, il avait inscrit huit buts et délivré trois passes décisives lors du parcours terminé en huitièmes de finale l’an dernier. Au-delà du temps de jeu qui devrait considérablement augmenter chez le dernier troisième de Qatar Stars League pour Ilyes Housni, les transferts entre le PSG et ce championnat intriguent l’UEFA et le fair-play financier. D’après L’Équipe, Paris pourrait ne pas pouvoir faire figurer ces opérations dans ses comptes en cas de trop grande proximité.

Rattrapé par la patrouille ?

