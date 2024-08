Un titi parisien prêté au Havre

Ça bouge enfin au Havre !

Pas très actif sur le marché des transferts à cause de moyens limités, Le Havre pioche dans le centre de formation du PSG. À deux jours du bouclage du mercato estival, Ilyes Housni débarque en prêt avec une option d’achat de deux millions d’euros et une prise en charge du salaire par le club de la capitale.

À 19 ans, le Franco-Marocain compte seulement deux apparitions chez les pros, une en Ligue 1 et une en Coupe de France, sous les ordres de Christophe Galtier. Il s’est surtout distingué chez les jeunes, pour l’instant, en affolant notamment les compteurs avec 31 buts en 28 rencontres disputées avec les U19 parisiens. Il a passé le dernier exercice en prêt du côté d’Al-Sadd, au Qatar, pour un bilan tristounet d’un but en six apparitions.

𝗜𝗹𝘆𝗲𝘀 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗲̂𝘁𝗲́ 𝗮𝘂 𝗛𝗔𝗖 ! 🤝 Ilyes Housni, prometteur attaquant de 19 ans, est prêté au HAC par le PSG. 👊 Bienvenue, Ilyes ! 👋 pic.twitter.com/LFLzUUy6pj — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) August 28, 2024

On lui souhaite quand même une meilleure carrière que Kays-Ruiz.

