« On m’a manqué de respect »… Ça a chauffé entre Enrique et Digard

Le duel sur le terrain aurait été tendu aussi.

Alors que le Paris Saint-Germain était malmené par Le Havre au stade Océane, ce vendredi soir, Luis Enrique a cédé à l’un des ses nombreux accès de colère en balançant une bouteille en direction du banc adverse. Didier Digard, nouveau coach du HAC, qui a pris le projectile dans la jambe, s’est alors également énervé, tentant d’avoir des explications auprès du quatrième arbitre.

« Il (l’arbitre) me répond qu’il (Luis Enrique) est énervé contre ses joueurs. Pour moi on m’a manqué de respect et ça me dérange. Ce qui me dérange, c’est ce que me dit l’arbitre. Parce que le coach est venu s’excuser. Je n’ai aucun problème avec lui », a précisé le Français après la rencontre. Les deux entraîneurs se sont quittés bons amis en se saluant au coup de sifflet final.

Ceci dit, ils auraient pu se battre, personne n’était témoin devant DAZN.

Revivez Le Havre - PSG 16/08/2024 (1-4)