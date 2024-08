Sans Mbappé, un havre de PSG ?

Luis Enrique pensait certainement qu’on allait lui lâcher la grappe avec le feuilleton Kylian Mbappé pour sa rentrée médiatique. Il n’en a rien été. Dans les entrailles du centre d’entraînement de Poissy ce jeudi, à la veille de la reprise de la Ligue 1, le coach espagnol a rembarré l’un de ses compatriotes venu l’interroger sur un point plutôt pertinent : « Qu’est-ce que ce vestiaire doit faire pour que Mbappé ne lui manque pas trop ? » Après l’avoir envoyé paître, soufflé plusieurs fois, ouvertement dit qu’il « n’imaginait pas qu’on allait encore lui poser une question sur Kylian », Luis Enrique a botté en touche. Avant de revenir à cette thématique de façon détourné, un peu plus tard pendant l’échange avec les journalistes, lorsqu’il lui a été demandé quelle solution il choisirait pour remplacer le départ d’un homme qui pesait en moyenne 40 buts par saison à lui seul : « Celle que je pourrai trouver, si quelqu’un marque 40 buts, on ne l’empêchera pas. Mais d’expérience, je sais qu’il vaut mieux que quatre joueurs marquent 12 buts. C’est un défi passionnant, un défi de montrer que c’est un sport collectif. Nous voulons être un acteur majeur. On peut y arriver, c’est notre objectif. »

Le remplaçant de Mbappé ? Le collectif

Comprendre : dans ce nouveau PSG, il n’y a plus de méga-star offensive qui peut enfiler les pions comme les perles. Sur le papier, c’est vrai qu’il n’y a plus ce potentiel sauveur qu’a longtemps incarné Mbappé en Ligue 1, ou avant lui Neymar, Leo Messi, Zlatan Ibrahimović, Ángel Di María ou Edinson Cavani. C’est au technicien espagnol, qui démarre sa deuxième année en Rouge et Bleu après un premier an plutôt réussi, de continuer à convaincre son assistance que le collectif est plus important que les individualités en faisant en sorte que les résultats suivent. En Ligue 1, cela devrait aller : Paris conserve une marge conséquente sur ses concurrents directs, que ce soit en terme de richesse d’effectif ou tout simplement de talent. Le PSG n’a certes plus de giga-stars, mais ce n’est pas pour autant qu’aucun n’investissement n’a été fait : 70 millions d’euros ont été posés pour attirer la pépite portugaise Joao Neves au milieu de terrain, 45 sur le défenseur central équatorien Willian Pacho, 20 pour le gardien russe Matvey Safonov et bientôt 60 pour le milieu offensif rennais Désiré Doué. Un sacré pactole.

Un mercato dégoûtant, encore une fois, pour ce qu’il reste de l’équité du championnat de France, à l’heure où certains clubs ne sont même pas sûrs de pouvoir terminer l’année, mais cela fait bien longtemps que Paris n’est plus dans cette sphère-là. Son premier déplacement de la saison, ce vendredi soir au Havre qui n’a toujours pas pu prolonger André Ayew faute de moyens, en est le parfait exemple. Et ce même si l’an dernier, à l’aller comme au retour, Paris avait galéré face aux Hacmen. Une victoire laborieuse 2-0 en Normandie après une expulsion précoce de Gianluigi Donnarumma à l’aller, un 3-3 arraché au Parc des Princes au retour, deux scénarios qu’Enrique n’a pas oublié : « Le Havre, on avait souffert l’an dernier, on rencontrera les mêmes difficultés, bien sûr que ça va être difficile, on a envie de lancer la saison de la meilleure des manières. On est prêts pour la compétition et ravis que ça débute. »

Un rang à conserver

C’est aussi lors de ces affiches largement à sa portée que l’on attend du PSG la même régularité, et surtout une progression dans le jeu qui lui permettent de se rendre les matchs faciles, d’imposer un diktat sur le terrain via une meilleure cohésion collective. De savoir enfin si vraiment, ce Paris Saint-Germain là sera meilleur sans son ancienne tête de gondole désormais madrilène, accusée de ne pas suffisamment défendre, malgré ses pions et sa capacité unique à débloquer des rencontres cadenassées. Ce qui est loin d’être une évidence.

De savoir aussi si Gonçalo Ramos, prometteur mais qui ne s’est pas non plus véritablement installé, ou Randal Kolo Muani, passé totalement à côté de sa saison dernière, peuvent à eux deux endosser ce rôle de machine à buts dont Paris va avoir besoin. Que ce soit pour aller chercher un treizième sacre hexagonal, une seizième Coupe de France, un treizième Trophée des Champions et pourquoi pas même une première Ligue des champions. Car oui, c’est bien ça qui est dingue avec ce PSG-là : au départ de cette nouvelle année 2024-2025, le rayon des rêves les plus fous et aussi rempli que celui des possibles désillusions. Attention quand même : si le calme et la sérénité ont rarement été aussi présents autour du PSG, tout le monde sait qu’à Paris plus qu’ailleurs le chaos peut rapidement revenir au galop.

