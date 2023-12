Le PSG enchaîne au Havre

Le Havre 0-2 PSG

Buts : Mbappé (23e), Vitinha (89e) pour Paris Expulsion : Donnarumma (10e) côté PSG

Quinze ans après sa dernière virée au Havre, en Normandie, le PSG est venu chercher trois points, alors que tout semblait vouloir lui échapper. Mais même après une entame catastrophique où la formation de Luis Enrique a perdu un joueur sur blessure, même après une nouvelle erreur de son gardien qui aurait pu s’avérer préjudiciable, Paris a engrangé trois points pour compter désormais quatre unités d’avance en tête du championnat début décembre. Avec un clean sheet en bonus.

Donnarumma dérape, Mbappé rattrape le coup

Le nouveau système mis en place par Luis Enrique, illustré par la présence de Carlos Soler derrière ou encore Bradley Barcola devant, va voler en éclats au bout de dix minutes de jeu face au promu havrais. S’il y avait eu au préalable une énorme alerte sur un corner mal dégagé où, après avoir jailli dans les pieds de Mohamed Bayo, Donnarumma a pu voir Soler sauver sur sa ligne un tir de Gauthier Lloris, l’Italien va faire basculer la partie sur une énorme erreur. À la suite d’un six-mètres havrais, le champion d’Europe juge très mal la trajectoire du ballon et envoie un high kick dans la tête de Josué Casimir. Rouge direct, et après une blessure de Fabian Ruiz quelques minutes plus tôt, victime d’un minimalaise, voilà les Rouge et Bleu réduits à dix pour les 80 prochaines minutes.

Mais voilà, le football est étrange, et c’est après cette exclusion que le PSG se montre plus tranchant et le HAC beaucoup plus organisé. La paire Mbappé-Dembélé s’allume, dévore les espaces, et va frapper fort. Sur un débordement côté droit du second, le premier ouvre son pied et attrape le poteau rentrant du pauvre Arthur Desmas (0-1, 23e). Signalé hors jeu sur un service de Kang-in Lee, Mbappé manque le doublé, mais ce sera sans conséquence jusqu’à la pause. Aussi grâce au manque de concrétisation havrais illustré par Casimir qui, après avoir faussé compagnie à Achraf Hakimi, loupe totalement son tir en excellente position dans la surface parisienne. À la pause, Paris tient ce qu’il est venu chercher.

Vitinha au bout du suspense

Forcé de créer l’exploit, le HAC change des choses à la mi-temps et fait entrer des joueurs de ballon, avec notamment Nabil Alioui. Dans les minutes qui suivent, les effets sont immédiats : les Hacmen confisquent le cuir, Yassine Kechta devient influent au milieu, et le portier remplaçant parisien Arnau Tenas va devoir s’employer à plusieurs reprises. D’abord en remportant un face-à-face devant un Bayo un poil prévisible, puis sur un super réflexe conséquence d’un centre dévié par Danilo – excellent par ailleurs cet après-midi -, et enfin avec un double arrêt décisif devant Alioui en fin de rencontre. Une belle première chez les pros pour l’ancien du Barça.

Le Havre a laissé passer sa chance, Paris va en profiter : si Mbappé manque encore plusieurs duels face à Desmas, Vitinha est plus chanceux et bénéficie d’un tir dévié par Lloris pour éteindre les lumières du stade Océane (0-2, 89e). De quoi permettre cette fois, pour de vrai, au PSG de prendre le large sur l’OGC Nice en tête de la Ligue 1.

Le Havre (5-2-3) : Desmas – Sangante (Grandsir, 87e), Youté, Lloris, Opéri, Nego (Alioui, 46e) – Kuzyaev, Touré (Joujou, 46e) – Kechta (Ndiaye, 80e), Casimir (Sabbi, 66e), Bayo. Entraîneur : Luka Elsner.

PSG (3-3-2-2) : Donnarumma – Soler (Lucas Hernandez, 74e), Danilo, Mukiele (Skriniar, 74e) – Hakimi, Ruiz (Ugarte, 8e), Vitinha – Lee, Dembélé (Kolo Muani, 74e) – Mbappé, Barcola (Tenas, 12e). Entraîneur : Luis Enrique.

