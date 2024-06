Direction le Golfe pour Houssem Aouar ?

Un petit tour et puis s’en va ?

À peine un an après son arrivée dans la capitale italienne, l’aventure romaine d’Houssem Aouar serait sur le point de se terminer, selon les informations du Corriere dello Sport. Deux offres de plus de dix millions d’euros seraient sur la table des dirigeants de l’AS Roma, les deux provenant de pays du Golfe. Un seul nom de club a filtré pour le moment : Al-Saad au Qatar. Pour le second, le quotidien italien précise seulement qu’il s’agit d’une équipe d’Arabie saoudite. La Roma chercherait à convaincre le joueur d’accepter de partir pour retrouver du temps de jeu.

Le champion qatari en titre chercherait donc à enrôler l’ancien milieu de terrain lyonnais, qui n’a jamais trouvé sa place dans l’entrejeu des Giallorossi. Seulement 16 matchs joués malgré des débuts prometteurs, un quart du temps comme titulaire, et Aouar n’entrerait pas dans les plans de Daniele De Rossi, l’entraîneur de la Roma depuis janvier 2024. Sous contrat jusqu’en 2028, les jours du milieu de terrain seraient donc comptés dans la ville éternelle, pour aller rejoindre d’autres anciens de la Ligue 1, que ce soit au Qatar ou en Arabie saoudite.

On demande Aouar où il va atterrir.

