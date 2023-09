Marco Verratti quitte officiellement le PSG et s’envole vers le Qatar

Un chapitre qui se termine.

Arrivé sur la pointe des pieds en qualité de futur grands espoir du football mondial, Marco Verratti n’était, en 2012, qu’un jeune insouciant dont les supporters du Paris Saint-Germain attendaient beaucoup, parfois trop. Treize ans plus tard, rien ne semble vraiment avoir évolué, et lui non plus. Ce mercredi, il quitte le club de le capital dans un relatif anonymat après avoir été mis au placard par le nouveau staff et une direction voulant enfin montrer son inflexibilité. Petit Hibou s’envole vers le Qatar où il portera les couleurs d’Al-Arabi. Même son transfert présumé vers les géants saoudiens laissera un goût d’inachevé.

Pourtant, le milieu de terrain italien est l’un des symboles de cette équipe parisienne de l’ère QSI. Auréolé de 30 titres avec le club de la capitale (record), Marco Verratti est entré dans la légende par la grande porte selon son ancien partenaire Blaise Matuidi avant de prendre une sortie dérobée. À bientôt 31 ans, l’un des plus grands cracks que le monde attendait au milieu de terrain touchera ses prochains ballons au Qatar, loin du Parc des Princes qui l’a chéri durant de longues années, acceptant parfois plus facilement ses errements et son irrégularité.

Avec ses feintes de corps dans les petits périmètres, le Qatar va forcément devenir un pays de football.

