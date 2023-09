Marco Verratti reçoit un coup de crampons au visage pour sa première au Qatar

Le fameux « Welcome to Qatar ».

Tout juste arrivé à Al-Arabi, au Qatar, après onze ans au Paris Saint-Germain, Marco Verratti étrennait ses nouvelles couleurs ce samedi soir, face à Al-Rayyan. Malgré la titularisation du milieu italien, de Rafinha et d’Abdou Diallo, les visiteurs ont dû s’incliner contre l’ancien club de Laurent Blanc, qui s’est imposé 1-0. En plus de l’amer goût de la défaite, Petit Hibou est ressorti de cette rencontre avec un petit souvenir au visage. Dans un duel « aérien » après la demi-heure de jeu, le champion d’Europe 2021 a reçu les crampons d’Abdulaziz Hatem juste sous l’œil gauche, lui laissant une petite plaie sanguinolente.

وجه فيراتي بعد تدخل عبدالعزيز حاتم الحكم لم يحسب شي #الريان_العربي pic.twitter.com/D49wPF3ih4 — علي نجوم (@HD11QT) September 23, 2023

Une action sans gravité pour lui puisqu’il a pu garder sa place jusqu’à la fin de la partie et voir les locaux marquer le but de la victoire à la 90+7e. En revanche, l’auteur du pied haut n’a même pas été sanctionné pour cette intervention. Karma ou non, il a toutefois écopé d’un carton rouge en seconde période. Verratti, lui, n’a même pas reçu de carton jaune.

Une première vraiment ratée.

