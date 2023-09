Abdou Diallo explique son choix de rallier le Qatar et évoque « la peur de la pauvreté »

Mieux que la MAAF.

Transféré cet été à Al-Arabi (Qatar), où il côtoie désormais également Marco Verratti, Abdou Diallo a avoué dans un podcast que rejoindre le petit émirat cet été n’était pas son objectif initial. Cependant, l’ancien défenseur parisien a fini par peser le pour et le contre. Et c’est le pour qui l’a emporté : « Je m’étais mis comme priorité de continuer en Europe, dans les cinq grands championnats, même si je pense qu’en Allemagne j’avais fait le tour. En France, je ne me voyais pas aller ailleurs qu’à Paris. Le Qatar s’est présenté comme un cheveu sur la soupe, je ne m’étais pas du tout projeté là-bas. Mais mon petit frère y avait signé un mois plus tôt, c’est un sacré argument en plus. L’année dernière, je ne l’ai pas vu du tout. Il y a des choses qui sont plus importantes que le football dans la vie, il faut dire la vérité. Je suis très content d’avoir ce rapprochement familial », avance d’abord l’international sénégalais.

« Beaucoup de joueurs vont se reconnaître là-dedans : j'ai joué avec la peur. La peur de la pauvreté, de la blessure, de ne pas améliorer les conditions de vie de ma famille… » ✨ 💥 Le podcast complet : https://t.co/UQ4M9tfhtw pic.twitter.com/Mk2ksSzHBD — ASAC (@ASAC_prod) September 20, 2023

Avant d’évoquer, forcément, l’aspect financier : « Beaucoup de joueurs vont se reconnaître, mais j’ai joué avec la peur de la pauvreté, de la blessure, de ne pas y arriver, de ne pas améliorer les conditions de vie de ma famille, parce que le football a été mon échappatoire, mon ascenseur social et mon opportunité pour améliorer mon train de vie. Moi, je suis le premier garçon, issu d’une famille avec des parents divorcés, et dans notre culture c’est important. J’ai une place, j’ai un rang à tenir et j’ai des responsabilités. Ce n’est pas le jeu en lui-même qui me fait peur, c’est l’enjeu. Je ne peux pas être dans l’égoïsme et ne penser qu’à ma tronche et à mon plaisir. »

Qatarira bien qui rira le dernier.

