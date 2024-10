Un arbitre italien suspendu pour avoir menacé de mort un joueur

Tout va bien pour Enzo à Chelsea, mais ce n’est pas le cas de tous les Maresca.

Si vous n’étiez pas, vendredi, devant la rencontre entre Al Kowait et Al Arabi en D1 koweïtienne, vous avez raté la meilleure illustration de l’arbitre cow-boy. Au sifflet de ce match, l’Italien Fabio Maresca aurait menacé de mort l’un des joueurs d’Al Arabi, Khaled Al Murshed. Selon le Corriere della Sera, une version indique que l’homme en noir lui aurait assené « la prochaine fois, je te tue », tandis que le principal intéressé assure lui avoir lancé « on se voit la prochaine fois », sur le ton de « la plaisanterie ».

Quoi qu’il en soit, il a déjà été sanctionné par la Serie A et l’UEFA. Gianluca Rocchi, chef du projet VAR et instructeur d’arbitres du championnat italien, l’a suspendu pour un mois. Mardi, il devait officié en tant que quatrième arbitre lors du match entre le PSV Eindhoven et le Sporting, mais a été remplacé par Daniele Doveri après que les dirigeants néerlandais ont appris l’information.

