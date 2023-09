Blaise Matuidi déclare sa flamme à Marco Verratti

Vrai reconnait vrai.

Sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi et Marco Verratti ont joué plus de 170 rencontres ensemble. Souvent associés à Thiago Motta, les deux milieux de terrain ont marqué l’âge d’or actuel du club de la capitale. Sur le point de signer pour le club qatarien d’Al-Arabi, l’Italien n’écorne pas pour autant son image auprès de son ancien complice de l’entrejeu. « À mes yeux, vu les titres qu’il a remportés, Marco a marqué l’histoire du PSG. […] Quand on est fan du PSG, on peut rester sur notre faim. Moi, comme ancien coéquipier, il m’a impressionné par son talent, son humilité, surtout, et sa simplicité », a-t-il clamé dans un entretien à L’Équipe.

Le champion du monde 2018 est revenu sur le profil si particulier de Marco Verratti : « À son premier entraînement, on a vu un gamin débarquer. Il était petit et timide, débarquait de nulle part. Et dès qu’il a touché le ballon, là, on s’est dit qu’on tenait un phénomène. Il avait 19 ans, mais il jouait déjà comme un mec de 28. Il n’avait peur de rien ». En onze ans au PSG, Petit Hibou a parfois été raillé pour son manque de professionnalisme, argument que Blaise Matuidi balaie d’un revers de main : « Je peux vous assurer que Marco n’est jamais arrivé à l’entraînement en retard, qu’il a toujours été un grand pro. »

Ça casse un peu le mythe.

