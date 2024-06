Éliminée de la course à la Coupe du monde, l’Inde crie au scandale

La ligne a été franchie, dans tous les sens du terme.

Alors qu’Européens et Sud-Américains (mais pas que) se préparent pour leurs échéances continentales, les qualifications pour la Coupe du monde battent leur plein en Asie. Et si l’Inde est officiellement hors course depuis mardi soir, elle pourra nourrir une certaine amertume compte tenu de la tournure des événements. Opposés au Qatar, tout frais champion d’Asie, les Tigres bleus étaient dans l’obligation de l’emporter pour encore croire en leurs rêves de Mondial et accéder au troisième tour de qualifications.

Une ambition longtemps réalité, puisque ces derniers menaient 1-0 jusqu’à la 73e minute, grâce à l’ouverture du score de Lallianzuala Chhangte, avant un but plus que litigieux, sinon illégal, du défenseur Yousef Hafez Ayman. Alors que le ballon semblait sorti en corner, l’attaquant Hussain Hussein Ali a remis le ballon dans l’aire de jeu, avant que son coéquipier ne le pousse au fond des filets, à la stupeur des Indiens. Sauf que ce fait de jeu, relativement évident à l’œil nu, n’a pas été signalé par l’arbitre sud-coréen Woo-sung Kim et que le Qatar a même fini par l’emporter grâce à un but d’Ahmed Al Rawi en fin de match. Une polémique qui aurait pu être évitée à l’aide de la VAR, mais celle-ci n’est pas encore utilisée lors du deuxième tour de qualifications. Troisième, l’Inde laisse donc les deux places synonymes de troisième tour au Qatar et au Koweït.

Après tout, peut-être que l’arbitre s’est cru au rugby et a simplement voulu laisser l’avantage.

