Ambiance tirage de Coupe de l’Indre à Miami.

Le tirage au sort des groupes pour la Copa América 2024 (du 20 juin au 16 juillet), dans la nuit de jeudi à vendredi, a été mouvementé. Le nouveau format de la compétition, qui se déroulera cette fois aux États-Unis, inclut désormais six équipes de la zone CONCACAF (Amérique centrale et du Nord) en plus des sélections d’Amérique du Sud. Seize équipes devaient donc être tirées au sort. Le tirage devait suivre l’habituelle règle des chapeaux, mais aussi une règle de répartition géographique, qui stipule que dans un même groupe, il ne peut y avoir plus de trois équipes de la zone Amérique du Sud ou plus de deux de la zone CONCACAF.

Sauf que lors du tirage des équipes du chapeau 4 (la Bolivie, la Jamaïque, le vainqueur du barrage entre le Canada et Trinité et-Tobago et le vainqueur du barrage Honduras-Costa Rica), il y a eu quiproquo. Au moment de son tirage, la Bolivie (zone Amérique du Sud) devait être envoyée dans le groupe C (car cette poule avait atteint son quota d’équipes CONCACAF et devait donc accueillir une nation sud-américaine), mais a été envoyée dans le B. C’est en tirant les équipes suivantes (Jamaïque, puis Canada ou Trinité-et-Tobago) que les organisateurs se sont rendu compte de leur erreur et ont commencé à essayer de tout interchanger, laborieusement, pendant un énorme moment de flottement. La composition des groupes sur les écrans de la salle a alors disparu, tout a été retravaillé en coulisses, pendant que les stars invitées (Ronaldinho, Javier Zanetti, Jorge Campos, Roque Santa Cruz) discutaient tranquillement sur scène. Puis la composition des poules est réapparue, dans une forme adéquate, comme si de rien n’était et sans que l’on sache vraiment comment a eu lieu cette transformation.

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! 🏆 Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! 🤩 Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 8, 2023

Et pourquoi s’embêter à faire un tirage quand on sait déjà que le trophée sera pour Leo Messi ? La finale a d’ailleurs lieu à Miami…

