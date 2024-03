Premier but avec l’Algérie pour Amine Gouiri

Algérie 3-2 Bolivie

Buts : Gouiri (43e), Benzia (79e) & Mandi (90e+4) pour les Fennecs // Algarañaz (47e) & Sagredo (70e) pour La Verde

La carrière internationale d’Amine Gouiri est lancée pour de bon.

Après avoir choisi de porter le maillot algérien, fin septembre, le Rennais aura attendu sa sixième cape avec les Fennecs (six titularisations) pour lancer son compteur but en sélection. Ce vendredi soir, en amical face à la Bolivie à Alger, le Gone a ouvert le score juste avant la pause, sur une frappe déviée par le malheureux Adrian Jusino, et en profitant d’un gros travail de Yacine Brahimi côté gauche.

<iframe loading="lazy" title="Match amical - Au bout du suspense, l'Algérie démarre l'ère Petkovic par un succès contre la Bolivie" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/n-rGCVVvkco?start=107&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

L’Algérie s’est finalement imposée au bout du suspense (3-2) grâce à deux autres réalisations signées Yassine Benzia et Aïssa Mandi. Pour rappel, Gouiri n’avait pas pu participer à la CAN, cet hiver, à cause d’une blessure.

Plus belle la Bolivie.

