Rachid Mekhloufi... pour les jeunes

« J’ai été deux types de joueur. Au début, j’étais un joueur opportuniste qui se jetait sur la moindre occasion pour marquer un but. Je ne pensais qu’à marquer. Par la suite, après l’épopée de l’équipe du FLN, je suis devenu un magicien. » Voici comment, en septembre 2016, Rachid Mekhloufi se décrivait dans nos colonnes. Huit ans plus tard, Rachid Mekhloufi n’est plus, mais son nom et son âme resteront jamais liées à deux histoires : du football et de l’Algérie.

En vert et avec tous

Pour ceux qui le connaissent (ou ne le connaissaient pas), Mekhloufi ne s’est jamais caché. De son style de jeu à ses sorties médiatiques, en passant par ses prises de position, le Sétifien a toujours osé. Oser quitter une Algérie encore française et un socle familial victime des affres de la colonisation, pour traverser la Méditerranée et rejoindre l’AS Saint-Étienne à seulement 18 ans. Un coup de folie signé Jean Snella, alors entraîneur des Verts, qui voyait en ce jeune moustachu, la touche de fantaisie manquante à la rudesse forézienne. Adopté, Rachid Mekhloufi gagne notamment son statut grâce aux histoires de derby : « Lorsque je suis arrivé à Saint-Étienne, on m’a mis dans la tête que les Lyonnais n’étaient pas des bons gars. Finalement, je n’avais rien à voir avec ce derby. Mais j’ai été pris au piège parce que la population était d’accord avec ça, se marrait-il. Ils ne peuvent pas voir les Lyonnais et c’est réciproque. Les Lyonnais sont assez froids. En revanche, les Stéphanois sont chaleureux, ils vous prennent en charge. C’est peut-être ça qui a joué entre les mineurs et les bourgeois. » Non, toujours pas de langue de bois.

🖤 Rachid Mekhloufi. Un géant parmi les grands. pic.twitter.com/Oq8nHAMIIQ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 9, 2024

Cette lutte des classes, l’attaquant la mène jusqu’à enquiller quatre capes en équipe de France, 335 apparitions, 150 buts et cinq titres sur les bords de Loire (quatre championnats et une Coupe de France). De 1954 à 1958, puis de 1962 à 1968. Entre ces deux périodes fastes ? La vie, tout simplement. Celle qui a vu un footballeur devenir résistant par la paix, en risquant de tout perdre pour offrir l’indépendance aux siens. Le 14 avril 1958, accompagné de Mokhtar Arribi (Lens), Abdelhamid Kermali (Lyon, tiens, tiens) et Abdelhamid Bouchouk (entraîneur d’Avignon) Mekhloufi décide en effet de rejoindre un groupe de joueurs algériens réunis en Tunisie, afin de plancher sur le projet d’une équipe nationale pour le Front de libération nationale (FLN). Là-bas, il retrouvent Abdelaziz Ben Tifour ou encore Moustapha Zitouni (tous deux à Monaco). Le Onze de l’indépendance est né. Renonçant à sa carrière, son argent et sa situation en France, le groupe de vaillants enchaîne les matchs d’exhibition à travers le monde – plus de 50 rencontres recensés – en s’évertuant à plaider la cause de leurs compatriotes. La mission s’achève en 1962, peu après la fin d’une guerre déchirante.

Prof d’histoire

Quand on lui demande la valeur de ce périple vital, la réponse de Rachid Mekhloufi est, cette fois, pudique : « J’ai passé quatre années de 58 à 62 avec des garçons, des hommes qui m’ont appris la vie, le football et beaucoup de choses. Et surtout, on a rencontré des chefs d’État, des peuples que je n’imaginais même pas découvrir. Ça m’a mis un peu de plomb dans la tête. » Devenu officiellement algérien, par le drapeau et le maillot (onze sélections et cinq pions de 1962 à 1968), le super buteur a repris – comme il l’avait laissée finalement – le fil de son aventure sportive. Dix-huit ans de carrière sur le pré, suivis d’une décennie à transmettre son savoir depuis le banc, notamment pour la toute jeune sélection d’Algérie.

Confidentielle, sa carrière d’entraîneur/dirigeant a tout de même connu sa parenthèse enchantée. 1982, en Espagne, vingt après l’indépendance : le talent. Alors co-sélectionneur des Verts, qualifiés pour leur première Coupe du monde, Mekhloufi et son binôme, Mahieddine Khaled, forment la deuxième grande génération du football local : Rabah Madjer, Lakhdar Belloumi, Salah Assad, Djamel Zidane, Nouredine Kourichi, Ali Fergani et tous les autres. Des artistes en chaussettes basses, terrassant la grande Allemagne et déchaînant la passion ibérique par la beauté de leur jeu. Avant d’être victimes du complot austro-allemand lors du match de la honte. Des deux côtés de la ligne blanche, des deux côtés de la Méditerranée, Rachid Mekhloufi aura donc embarqué dans son parcours, le poids de l’histoire. Avec son décès, l’Algérie a perdu une légende. Le football aussi.

Rachid Mekhloufi, le football et la révolution