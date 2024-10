Pronostic Bolivie Colombie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde

En Bolivie, la Colombie se sort du piège

La Bolivie est certainement la plus faible sélection d’Amérique du Sud sur les dix dernières années. Absente de toute Coupe du monde depuis 1994, la Verde a été éliminée sans gloire lors de la dernière Copa América, perdant notamment face à 2 nations invitées, le Panama et les États-Unis. Cet échec confirmait les difficultés de la sélection bolivienne qui avait seulement remporté un match lors des 6 premières journées des éliminatoires pour le mondial 2026, à domicile contre le Pérou. Contre toute attente, la Verde s’est réveillée lors du dernier rassemblement en disposant brillamment du Venezuela (4-0) et surtout en remportant un succès à l’extérieur face au Chili (1-2). Grâce à ces victoires, la Bolivie est revenue dans le coup pour la qualif. Souvent performante à domicile avec l’avantage de l’altitude, la Verde veut en profiter face à la Colombie.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Bien plus habituée de la Coupe du monde que la Bolivie, la Colombie a manqué le dernier rendez-vous du Mondial mais semble déterminé à ne pas rater le bon wagon pour 2026. En effet, la sélection colombienne reste la seule nation invaincue des éliminatoires pour la Coupe du monde avec un bilan de 4 succès et 4 nuls, qui lui permettent d’être en 2e position. Lors du dernier rassemblement, Los Cafeteros ont été tenus en échec au Pérou (1-1) avant de prendre leur revanche sur l’Argentine (2-1), contre laquelle ils avaient perdu en finale de la Copa América. En effet, dans un match très chaud, James Rodríguez a permis à son équipe de s’imposer et de revenir à 2 unités de l’Albiceleste. Le sélectionneur Nestor Lorenzo possède un effectif de qualité avec Rodríguez, Uribe, Lerma, Sánchez, Arias, Luis Díaz ou Sinisterra. De plus, les Colombiens se félicitent de compter sur l’une des pépites du football mondial, Jhon Durán. Sur son excellente dynamique, la Colombie devrait dominer la Bolivie.

► Le pari « victoire Colombie » est coté à 2,35 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 235€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Colombie gagne 1-0, 2-0 ou 3-0 » est coté à 4,00 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 400€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Bolivie – Colombie

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Bolivie – Colombie sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Bolivie – Colombie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bolivie Colombie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Fredy Guarín se livre sur son addiction à l’alcool