En Bolivie, un joueur colombien décède après s'être effondré pendant un entraînement

L’attaquant colombien Guillermo Denis Beltrán (24 ans) est décédé vendredi après s’être effondré durant un entraînement avec son équipe, le Real Santa Cruz (première division bolivienne). Il aurait été victime d’un arrêt cardio-respiratoire.

Comunicado oficial El Club Deportivo Real Santa Cruz informa el sensible fallecimiento de nuestro jugador Guillermo Denis Beltrán, amigo, compañero y un gran profesional. Rogamos al señor tenerlo en su santa gloria. pic.twitter.com/IcaKCfkais — Club Deportivo Real Santa Cruz (@Real_Santa_Cruz) March 22, 2024

Adolfo Soria Galvarro, directeur du club bolivien, a déclaré : « Il s’entraînait comme d’habitude et s’est soudainement effondré. On a tenté de le réanimer, mais il est décédé sur le trajet vers la clinique. » Guillermo Denis Beltrán était également passé par l’Atlético Nacional et le Leones FC en Colombie, puis le Pastoreo FC, le Tacuary FBC et le Club Rubio Ñu au Paraguay. « Il était bien plus qu’un joueur talentueux : c’était un ami. Un coéquipier et une source d’inspiration pour beaucoup. Sa passion pour le jeu et son esprit infatigable resteront à jamais gravés dans nos mémoires », a écrit le club de Santa Cruz de la Sierra.

¡VUELA ALTO QUERIDO AMIGO! pic.twitter.com/OQrNP6mScP — Club Deportivo Real Santa Cruz (@Real_Santa_Cruz) March 23, 2024

