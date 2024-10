Miguel Borja, buteur de la Colombie, accusé par une école d’avoir frappé ses enfants

AT le Jeudi 10 Octobre à 16:05 Article modifié le Jeudi 10 Octobre à 17:06

Actuel buteur de la Colombie et de River Plate, Miguel Borja utiliserait une méthode assez douteuse pour « éduquer » ses enfants, pour ne pas dire scandaleuse. Le joueur de 31 ans fait l’objet d’une enquête pour violences physiques sur ses deux enfants, âgés de 7 et 10 ans. Auprès du média Olé, l’un des professeurs témoigne des actes : « Lorsqu’ils se comportent mal, son frère et lui sont battus par leurs parents à l’aide d’une ceinture. »

Le couple nie toutes les charges portées contre lui

Selon les mots de la directrice, l’enfant en question aurait supplié ses professeurs de ne pas avertir son paternel, par peur des représailles. Mais l’établissement de Buenos Aires a rapidement pris contact avec le bureau du procureur, qui a ouvert une enquête préliminaire sur le couple Borja. Contactés par les autorités, ces derniers réfutent toute forme de violence à l’encontre de leurs enfants. Toujours d’après le quotidien argentin, l’affaire est encore en cours en Argentine et la police pourrait également entendre le témoignage des enfants.

La frustration du buteur ne justifie rien.

