Lionel Messi s’offre un nouveau trophée !

La routine, quoi.

Lionel Messi, le footballeur le plus titré de tous les temps, a ajouté une ligne de plus à son palmarès en remportant un nouveau trophée avec l’Inter Miami dans la nuit de mercredi à jeudi : le Supporters’ Shield (bouclier des supporters), et rien à voir avec le bouclier de Brennus du Top 14 en rugby. Ici, c’est vraiment la définition d’un trophée qui compte pour du beurre puisqu’il récompense le premier de la saison régulière en MLS, qui n’est pas assuré d’être champion puisqu’il doit passer avant ça par la case des play-off (qui démarrent le 23 octobre).

Un doublé pour Messi

Mais bon, ça reste un trophée de plus à caler dans l’armoire de la Pulga, qui a grandement contribué à ce nouveau titre en inscrivant deux buts face au Colombus Crew, vainqueur l’année passée, qui sentent bon les années Barça. Le premier est venu à la suite d’une passe de Jordi Alba, son ancien coéquipier chez les Blaugrana. Le second de sa patte gauche légendaire sur un coup franc direct, juste avant la pause. Luis Suárez a profité d’une sortie ratée du portier des Crew pour permettre à l’Inter de sortir vainqueur de la soirée (3-2), et le gardien des Herons a lui aussi ajouté sa patte à ce succès en stoppant le penalty du 3-3. Après la Leagues Cup il y a un an, c’est le deuxième trophée du GOAT depuis qu’il a traversé l’Atlantique.

Tant qu’il n’a pas remporté la Crocky Cup en Belgique, difficile de le voir comme une vraie légende.

