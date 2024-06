Éliminée des qualifications par un but non valable, l’Inde demande une compensation à la FIFA

Il va bientôt falloir que les joueurs gèrent eux-mêmes l’arbitrage, ce sera plus efficace.

Déjà éliminée des qualifications du Mondial 2026, l’Inde fulmine depuis ce mardi et sa défaite contre le Qatar (2-1). Une défaite entachée d’un but totalement non valable pour les locaux (qui n’avaient pas besoin d’une telle aide) et pour cause, le ballon avait entièrement franchi les limites du terrain avant de se retrouver au fond des cages adverses.

Ce mercredi, le président de la Fédération indienne de football, Kaylan Chaubey, a mis la pression sur les autorités compétentes, la Confédération asiatique (AFC) ainsi que la FIFA, afin que l’affaire n’en reste pas là : « Nous demandons aux responsables concernés de mener une enquête approfondie. Nous les exhortons à explorer la possibilité d’une compensation sportive pour réparer cette injustice. Nous sommes convaincus que la FIFA et l’AFC prendront les mesures nécessaires à cet égard. »

Coup d’épée dans l’eau ?

Éliminée de la course à la Coupe du monde, l’Inde crie au scandale