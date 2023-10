On a une explication à la sortie de terrain très bizarre de Julian Draxler

Julian Draxler a-t-il attrapé la tourista en débarquant à Djeddah ?

La scène a fait lever beaucoup de sourcils. Samedi lors du match entre son équipe d’Al Ahli (au Qatar, pas en Arabie saoudite) et le Qatar SC, l’international allemand (30 ans) a inscrit un doublé puis, plus tard, est sorti du terrain d’un coup et est rentré aux vestiaires sans donner l’heure à qui que ce soit, juste après avoir effectué une passe le long de la ligne de touche. L’ancien joueur du PSG n’a pas été remplacé, et pour cause : il est en fait revenu sur le terrain par la suite, après s’être visiblement rendu aux toilettes. « Le milieu offensif se serait plaint de problèmes gastro-intestinaux », écrit ce mardi le média allemand Sport1. Son équipe (pour laquelle il a signé cet été, et où évolue également Naïm Sliti) s’est finalement inclinée 4-2 à domicile, et pointe à la onzième et avant-dernière place de Qatar Stars League.

دراكسلر دخل الشوط الثاني وقبل نهايه المباراه سحب على الفريق بطريقه غريبه ، هل بنشوف خاميس رودريغز نسخه مكرره !؟#دوري_نجوم_إكسبو pic.twitter.com/wWLKz2J2Jm — Bo7md – بوحمد ‏ (@bo7md6_) October 23, 2023

Gabri Veiga : jeunesse vendue