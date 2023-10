Au Qatar, Julian Draxler quitte le terrain sans raison apparente

Mystère et boule de gomme.

Arrivé au Qatar à la mi-septembre contre 9 millions d’euros en provenance du PSG, Julian Draxler a déjà signé deux pions et deux passes décisives en quatre rencontres avec son club d’Al Ahli. Mais alors qu’il venait de claquer un doublé contre le Qatar SC, l’ancien de Schalke 04 a subitement quitté le terrain et pris la direction des vestiaires, pendant que son équipe s’inclinait 4-2 et qu’il restait du temps pour réduire l’écart, voire égaliser. Le hic, c’est que ni le club, ni Draxler, ni les médias locaux n’ont pour l’heure dévoilé la raison de cette décision soudaine, survenue juste après une passe en retrait.

دراكسلر دخل الشوط الثاني وقبل نهايه المباراه سحب على الفريق بطريقه غريبه ، هل بنشوف خاميس رودريغز نسخه مكرره !؟#دوري_نجوم_إكسبو pic.twitter.com/wWLKz2J2Jm — Bo7md – بوحمد ‏ (@bo7md6_) October 23, 2023

Une démarche lente, si l’envie était pressante.

Gabri Veiga, transféré à Al-Alhi : « Je ne suis pas allé en Arabie pour l'argent »