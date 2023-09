Les joueurs marocains vont faire don de leurs primes pour aider les victimes du séisme

Une immense tragédie.

Le Maroc affronte le Burkina Faso ce mardi soir en match amical du côté de Lens, quelques jours seulement après le terrible séisme qui a frappé le pays et coûté la vie à plus de 2000 personnes. Alors que de nombreuses aides humanitaires s’organisent pour soutenir le peuple marocain, les Lions de l’Atlas ont annoncé que l’ensemble de leurs primes jusqu’à la Coupe d’Afrique des nations de cet hiver seraient reversées pour venir en aide aux victimes. « Nous partageons votre douleur et nous sommes à vos côtés. Les joueurs et le personnel technique de l’équipe nationale feront don de toutes leurs primes de match jusqu’à la Coupe d’Afrique. Nos cœurs sont avec toutes les victimes », a écrit le capitaine Romain Saïss sur son compte Instagram.

« Nous vous assurons de futures initiatives humanitaires », précise également l’ancien défenseur d’Angers. La Fédération marocaine a également annoncé que les recettes du match amical de ce mardi soir seraient également redistribuées aux victimes.

La preuve que le football peut aussi assumer son rôle social, parfois.

