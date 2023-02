Mondial 2022

Bilan

L’équipe type de la Coupe du monde 2022

Par Steven Oliveira Lundi 19 Décembre 2022

Le meilleur gardien du Mondial, c'est évidemment Yassine Bounou, et non Emiliano Martinez. Pour le reste, voici l'équipe type de ce Mondial 2022, composé d'Argentins, de Français, de Croates, de Marocains, et même d'un Brésilien, tiens.