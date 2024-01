Romain Saïss calme le jeu après la fin de match de Maroc-RD Congo

L’heure de l’apaisement a sonné.

Après une fin de match tendue entre le Maroc et la République démocratique du Congo (2-2), notamment marquée par un accrochage entre Chancel Mbemba et le sélectionneur marocain Walid Regragui, Romain Saïss a décidé d’amorcer un début de réconciliation. Sur son compte Instagram, l’ancien défenseur de Wolverhampton et capitaine des Lions de l’Atlas a publié un long message de paix. En ayant conscience de la portée que peut avoir celui-ci après une rencontre au bout de laquelle les esprits se sont bien échauffés. « Le football reste du sport, avec de la tension, de l’adrénaline et j’en passe. Ce qui est sur le terrain reste sur le terrain, on fait tous des erreurs avec la pression et l’enjeu d’une grande compétition. Mais il ne faut pas tout mélanger et laisser place à un déferlement de haine de part et d’autre. On est tous fiers de représenter l’Afrique, fiers d’être africains, peu importent nos origines. Ne nous divisons pas pour des bêtises, cela reste du foot, restons unis pour montrer le meilleur visage dans cette CAN et la fraternité qui unit notre continent. Africa united. »

Le beau message de Romain Saïss Soutiens à Mbemba 🇨🇩 Soutien à Regragui 🇲🇦 #StopAuRacisme 🌍✊🏽 pic.twitter.com/OIy7vn5I1U — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) January 21, 2024

Un message bienvenu, alors que des commentaires à caractère raciste ont notamment été postés sur le compte Instagram de Mbemba après la rencontre.

La sagesse a un visage : celui de Romain Saïss.

