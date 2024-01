Une bagarre a éclaté entre Marocains et Congolais à la fin de leur match

Ils ne passeront pas leurs vacances ensemble.

Le duel entre le Maroc et la République démocratique du Congo aura tenu en haleine les supporters des deux équipes jusqu’au bout de l’après-midi. La tension qui régnait dans l’air a même dégénéré après le coup de sifflet final puisque les deux sélections en sont venues aux mains. Tout serait parti d’une altercation entre Walid Regragui et Chancel Mbemba, visiblement survolté sur les images filmées depuis les tribunes. On peut également apercevoir sur le tweet ci-dessous les joueurs courant en direction des vestiaires, sans que l’on sache trop le pourquoi du comment pour le moment.

🚨 Énorme bagarre sur le terrain puis dans le couloir entre les deux équipes. Scène complètement surréaliste où les deux équipes courent vers le couloir. #CAN2023 pic.twitter.com/xulu0ljhNG — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) January 21, 2024

Les conférences de presse risquent d’être salées.

Le Maroc accroché par une vaillante RD Congo