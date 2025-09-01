S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Eliesse Ben Seghir quitte officiellement Monaco

MBC
Eliesse Ben Seghir quitte officiellement Monaco

Scènes d’Eliesse à Leverkusen.

À la veille de la fermeture du mercato, le joueur prometteur de Monaco Eliesse Ben Seghir s’est envolé vers le Bayer Leverkusen. Ce dimanche soir, le milieu offensif, désormais international marocain, a signé un contrat jusqu’en 2030 chez le champion de Bundesliga 2024 pour un transfert estimé à 32 millions d’euros, plus 5 millions de bonus éventuels, d’après L’Équipe.

Après des débuts avec l’équipe première fin 2022 lors d’un match de Ligue Europa, Ben Seghir s’est petit à petit installé dans le onze de l’ASM. La saison dernière, le jeune Monégasque de 20 ans avait notamment livré quelques performances convaincantes en Ligue des champions. Une compétition qu’il retrouvera en Allemagne, cette fois sous les ordres d’Eric ten Hag (s’il ne se fait pas virer d’ici là).

Un Ben Seghir de perdu, un Akliouche de resté.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

MBC

À lire aussi
Logo de l'équipe Bayer 04 Leverkusen
Monaco-Bayer Leverkusen
Monaco-Bayer Leverkusen
  • C3
  • Barrages
  • Monaco-Leverkusen (2-3, 3-5 TAB)
Monaco prend la porte

Monaco prend la porte

Monaco prend la porte
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Lyon-Marseille (1-0)
Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Revivez Lyon-Marseille (1-0)
10
Revivez Liverpool-Arsenal (1-0)
Revivez Liverpool-Arsenal (1-0)

Revivez Liverpool-Arsenal (1-0)

Revivez Liverpool-Arsenal (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine