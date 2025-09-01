Eliesse Ben Seghir quitte officiellement Monaco

Scènes d’Eliesse à Leverkusen.

À la veille de la fermeture du mercato, le joueur prometteur de Monaco Eliesse Ben Seghir s’est envolé vers le Bayer Leverkusen. Ce dimanche soir, le milieu offensif, désormais international marocain, a signé un contrat jusqu’en 2030 chez le champion de Bundesliga 2024 pour un transfert estimé à 32 millions d’euros, plus 5 millions de bonus éventuels, d’après L’Équipe.

Willkommen in Leverkusen, Eliesse Ben Seghir! ✍️ Der 20-jährige Offensivspieler wechselt von der AS Monaco nach Leverkusen und hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. 🤝 Zur PM 🔗 https://t.co/KZoSsBqjgM#BenSeghir2030 pic.twitter.com/2hUdFVZajM — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 31, 2025

Après des débuts avec l’équipe première fin 2022 lors d’un match de Ligue Europa, Ben Seghir s’est petit à petit installé dans le onze de l’ASM. La saison dernière, le jeune Monégasque de 20 ans avait notamment livré quelques performances convaincantes en Ligue des champions. Une compétition qu’il retrouvera en Allemagne, cette fois sous les ordres d’Eric ten Hag (s’il ne se fait pas virer d’ici là).

Un Ben Seghir de perdu, un Akliouche de resté.

