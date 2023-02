Monaco : machine à pions

Provisoirement devant avant d’être envoyée au tapis par le Bayer Leverkusen, l’AS Monaco a une nouvelle fois pu compter sur sa force de frappe offensive pour éviter d’être elle-même comptée. Avec trois nouveaux pions au compteur, l’ASM confirme qu’elle s’est, depuis la fin de la Coupe du monde, muée en une redoutable machine à caramels. « Je suis très content car nous avons enfin passé ce cap. Nous avons su réagir après avoir été menés au score. Mes joueurs ont joué pour gagner. Je veux voir ça à chaque match », savourait Philippe Clement ce jeudi soir. Parfois irrégulière, souvent difficile à décrypter, l’ASM semble en effet avoir gagné en régularité ces dernières semaines, encore plus dans sa capacité à enchaîner les pions. Axel Disasi ce jeudi soir, Eliesse Ben Seghir à Auxerre ou encore Wissam Ben Yedder sur la pelouse de Lorient : les Rouge et Blanc n’ont pas maîtrisé toutes leurs dernières sorties mais ils ont toujours fini par ramener un petit quelque chose grâce à une attaque en feu depuis la reprise. Avec les trois banderilles de ce jeudi soir, les Rouge et Blanc ont désormais frappé à 27 reprises depuis la fin de la trêve, soit une moyenne de 2,7 pions par rencontre. Des chiffres qui contrastent avec ceux de la saison dernière où les Asémistes n’avaient inscrit que 65 buts en 38 journées de championnat, n’atteignant même pas la barre des 2 pions par match. Ils en ont déjà inscrit 51 cette saison alors qu’il reste encore quinze parties à disputer, preuve de leur progression.

Un effectif de choix

Une des autres différences notables est sans doute la richesse de l’effectif mis à disposition de Philippe Clement. « À n’importe quel moment, lors de n’importe quel match, l’équipe peut marquer », notait d’ailleurs Guillermo Maripan avant de défier le PSG samedi dernier. L’analyse du Chilien s’est encore vérifiée ce jeudi soir avec un but contre son camp de Lukáš Hrádecký provoqué par Breel Embolo et deux pétards de Krépin Diatta et Disasi. Dans le sillage du Suisse et de Ben Yedder, 32 caramels à eux deux depuis le début de saison, toute l’équipe princière semble résolument tournée vers l’offensive. Aleksandr Golovin n’a sans doute jamais été aussi rayonnant depuis son arrivée sur le Rocher en 2018 pendant que de l’autre côté, Diatta et Minamino, parfois à la peine, retrouvent des couleurs ces dernières semaines. Un constat également applicable à Caio Henrique et Vanderson, sur le carreau pour les deux ou trois prochaines semaines, voire même Ruben Aguilar, sorti du frigo pour l’occasion. Promesse de lendemains enchantés, Ben Seghir profite également de cette incroyable série pour prouver qu’il peut avoir un rôle à jouer dès à présent, confirmant à chaque sortie son potentiel. Ajoutez à cela Kevin Volland et Myron Boadu qui squattent le banc ou l’infirmerie et les Monégasques disposent sans doute, derrière Paris, du plus bel effectif offensif de l’Hexagone. Et si même Axel Disasi, impressionnant depuis la fin de son séjour qatarien, s’y met à son tour, l’ASM pourrait bien rêver d’une fin de saison complètement folle.