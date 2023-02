L'AS Monaco prend la porte contre le Bayer Leverkusen

Monaco 2-3 (3-5 TAB) Bayer Leverkusen

Buts : Ben Yedder (19e SP) et Embolo (84e) pour l’ASM // Wirtz (13e), Palacios (21e) et Adli (58e) pour le Bayer

La saison dernière, l’AS Monaco avait été boutée hors de la Ligue Europa par Braga (2-0, 1-1), ce qui avait constitué un sérieux accroc dans sa feuille de route. Nul doute que la déception est au moins aussi grande cette année. Car même s’ils avaient fait preuve d’une énorme force de caractère pour s’imposer chez le Bayer Leverkusen à l’aller (2-3), les Monégasques ont été éliminés dès les seizièmes de finale de la C3, ce jeudi, en chutant à domicile au terme d’un match retour étourdissant et conclu aux tirs au but (2-3, 3-5 TAB). Longtemps battus dans l’engagement et trop peu inventifs à l’approche de la zone de vérité, ils n’ont réagi que trop tardivement et n’ont pu éviter un dénouement cruel. On est en février, et le club de la Principauté n’a déjà plus que le championnat à se mettre sous la dent.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 😐🔚 L'AS Monaco s'incline aux tirs au but face au @bayer04fussball et quitte l'@EuropaLeague. Focus sur la @Ligue1UberEats et le Derby ce dimanche 👊 2⃣-3⃣ #ASMB04 pic.twitter.com/CdGmptb73j — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 23, 2023

Pas de round d’observation, ni la moindre volonté de fermer le jeu : à l’image du match aller, haletant chassé-croisé, la manche retour fait d’emblée comprendre que les acteurs offensifs auront toute la latitude nécessaire pour s’exprimer. Très remuant en début de partie, Amine Adli est le premier à en profiter, mais sa superbe frappe enroulée est parfaitement repoussée par Alexander Nübel (11e). Le portier allemand est bien moins inspiré deux minutes plus tard, étant incapable d’intercepter un centre à ras de terre de Jeremie Frimpong en direction de Florian Wirtz, qui pousse le ballon dans le but vide (0-1, 13e). La réaction monégasque est immédiate. Trouvé par Wissam Ben Yedder, Eliesse Ben Seghir slalome dans la surface avant d’être stoppé de manière illicite par Edmond Tapsobah, ce qui engendre un penalty. WBY ne flanche pas et prend Lukáš Hrádecký à contre-pied (1-1, 18e). L’ASM a tout juste le temps de se féliciter qu’elle se retrouve à nouveau menée. La faute à Exequiel Palacios, buteur d’un tir puissant du gauche après un corner mal dégagé par la défense adverse (1-2, 21e).

Embolo relance tout, Matazo malheureux

La formation du Rocher a du mal à reprendre ses esprits après ces huit minutes de folie. La mi-temps n’y change rien, et le Bayer se permet même de faire le break peu avant l’heure de jeu, Adli reprenant de la tête un amour de centre de Wirtz, au terme d’une action collective de toute beauté (1-3, 58e). En bon capitaine, Ben Yedder tente alors de sonner la révolte. Mais sa frappe du droit finit sa course sur la barre transversale (61e). On est alors en droit de penser que Monaco, trop friable derrière et désespérément amorphe en phase de possession (à l’image d’Aleksander Golovin, méconnaissable), a laissé passer sa chance en même temps que son ticket pour les huitièmes de la C3. Aussitôt entré en jeu, Breel Embolo s’empresse de faire taire les plus sceptiques. L’attaquant suisse reprend parfaitement de la tête un centre de Krépin Diatta et propulse les deux équipes en prolongation (2-3, 84e). Pendant ces trente minutes supplémentaires, les locaux prennent enfin l’ascendant sur des visiteurs moins tranchants. Pas de quoi, cependant, réussir à faire la différence avant les tirs au but. Une séance fatale aux Asémistes. Eliot Matazo expédie sa tentative sur la barre, les Allemands sont d’une précision implacable et Moussa Diaby, en convertissant avec réussite la balle de match, propulse le Bayer en huitièmes de finale. Terriblement cruel, mais pas totalement immérité pour l’ASM, qui va vite devoir se remobiliser pour défendre sa place sur le podium du championnat.

Monaco (4-4-2) : Nübel – Matsima (Diop, 61e), Disasi, Sarr, Caio Henrique – Diatta (Volland, 110e), Camara (Matazo, 70e), Fofana, Golovin (Boadu, 78e) – Ben Seghir (Jakobs, 78e), Ben Yedder (Embolo, 78e). Entraîneur : Philippe Clement.

Bayer Leverkusen (4-3-3) : Hrádecký – Frimpong (Diaby, 103e), Tapsoba, Tah, Hincapie – Palacios, Andrich, Bakker – Adli (Amiri, 74e), Hložek (Schick, 70e), Wirtz (Azmoun, 115e). Entraîneur : Xabi Alonso.