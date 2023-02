Ligue Europa : L’AS Monaco refroidit le Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen 2-3 Monaco

Buts : Diaby (48e) et Wirtz (59e) pour le Bayer // Hrádecký (9e, CSC), Diatta (74e) et Disasi (90e+2) pour l’ASM

Depuis quelques semaines déjà, l’AS Monaco éblouit le championnat grâce à sa qualité de jeu retrouvée. Ce jeudi, dans une BayArena pourtant hostile, c’est en faisant preuve d’une immense force de caractère que les Monégasques se sont imposés face à Leverkusen (2-3) à l’occasion des seizièmes de finale aller de la Ligue Europa. Une victoire acquise de haute lutte, au terme d’un chassé-croisé haletant, et qui offre à la troupe de Philippe Clement une courte mais précieuse marge avant d’aborder le match retour.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ✊🔚 Mené au score, l'AS Monaco renverse la rencontre pour s'imposer face au @bayer04fussball à l'occasion du 16e de finale aller de l'@EuropaLeague ! Une avance à confirmer jeudi prochain au Stade Louis-II 👊 2⃣-3⃣ #B04ASM | #UEL pic.twitter.com/f0U7qUc850 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 16, 2023

D’un côté, une formation qui souffle le chaud et le froid en Bundesliga, au point d’être distancée dans la course aux places européennes (8e). De l’autre, une équipe désormais installée sur le podium de la Ligue 1 (3e) grâce à un parcours post-Mondial quasi parfait. Au moment de s’affronter, le Bayer Leverkusen et Monaco surfent donc sur des dynamiques bien opposées. Il ne faut pas attendre longtemps pour s’en rendre compte, la faute à Tomas Hrádecký. Pressé par Breel Embolo juste devant sa ligne de but, le portier finlandais se prend les pieds dans le tapis et pousse malencontreusement le cuir au fond de ses propres filets (0-1, 9e). Une boulette qui lance idéalement les Monégasques, plus mordants dans les duels et incisifs balle au pied que leurs hôtes allemands.

Le courage de Maripán, l’éclair de Disasi

Empruntés, les hommes de Xabi Alonso ne parviennent que trop rarement à inquiéter Alexander Nübel et s’exposent aux contres asémistes. Des contres souvent bien menés mais non concrétisés, à l’image d’une frappe d’Embolo passée de peu à côté (21e) et d’une tentative enroulée de Krépin Diatta superbement détournée par Hrádecký (44e). Des occasions ratées que les joueurs de la Principauté ne tarderont pas à regretter. Car dès le retour des vestiaires, Moussa Diaby mystifie Ruben Aguilar dans la surface avant de glisser, en toute sérénité, le ballon entre les jambes de Nübel (1-1, 48e). Malgré la sortie sur blessure de l’ancien Parisien quelques minutes plus tard (56e), les locaux sont transfigurés. S’il est impeccable devant Nadiem Amiri (58e), le portier du club à la diagonale est en revanche battu par le tir à ras de terre de Florian Wirtz (2-1, 59e). Renversée en l’espace d’une dizaine de minutes, l’ASM n’arrive pas à se remettre la tête à l’endroit. Elle continue au contraire de subir les offensives des partenaires d’un Amine Adli intenable et souvent dans les bons coups.

Mais ce Monaco-là a de la ressource et ne baisse jamais pavillon, même au plus fort de la tempête. Une opiniâtreté récompensée par Krépin Diatta, dont la frappe puissante du gauche fait mouche (2-2, 74e). Revenus dans la partie, les Monégasques doivent ensuite serrer les dents après la sortie sur blessure de Ruben Aguilar et la fin de match héroïque de Guillermo Maripán, à l’évidence touché, mais ne pouvant sortir, tous les changements ayant été effectués. La tentative d’Adam Hložek fracasse le poteau (87e) et l’on se dit alors que les Rouge et Blanc pourraient s’estimer heureux du nul. Ce n’est apparemment pas l’avis d’Axel Disasi qui, monté aux abords de la surface adverse, décoche une mine du droit qui fait ficelle (2-3, 90e+2). Au terme d’un scénario à rebondissements, le club de la Principauté s’offre ainsi un petit avantage avant le match retour, jeudi prochain à Louis-II.

Bayer Leverkusen (4-3-3) : Hrádecký – Frimpong (Hudson-Odoi, 88e), Tah, Tapsoba, Hincapie – Andrich, Palacios, Amiri (Kossounou, 67e) – Wirtz, Hložek (Schick, 88e), Diaby (Adli, 56e). Entraîneur : Xabi Alonso.

Monaco (4-4-2) : Nubel – Aguilar (Matsima, 80e), Disasi, Maripán, Caio Henrique – Diatta, Fofana, Camara (Matazo, 71e), Golovin (Jakobs, 71e) – Minamino (Ben Seghir, 46e), Embolo (Ben Yedder, 62e). Entraîneur : Philippe Clement.