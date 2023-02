Monaco envoie Paris par le fond

Monaco 3-1 PSG

Buts : Golovin (4e) et Ben Yedder (18e et 45e +2) pour l’ASM // Zaïre-Emery (39e) pour le PSG

Comment se redresser après s’être fait balader chez un rival historique, à quelques jours du match de sa saison et avec une multitude d’absents ? C’est l’équation que devait résoudre le PSG ce samedi en Principauté sur la pelouse d’une équipe de Monaco lancée pleine balle dans son année 2023. Loin de tout ça, les champions de France n’ont montré ni envie ni détermination de se battre avec les armes qui étaient les leurs, cédant bien tristement en à peine un quart d’heure. À l’arrivée, Ben Yedder et Golovin se sont régalés, tandis que Paris est au plus mal (3-1).

Un navire en perdition

Diminués par les blessures, les Parisiens oublient dès les premières minutes les avertissements de leur entraîneur, mécontent de les avoir vus se faire manger dans l’intensité à Marseille. Dès sa première action, Monaco fait mouche : Fofana efface Bitshiabu d’un sombrero, Ben Yedder est contré, mais Golovin a suivi pour marquer de près (1-0, 4e). Aucune volonté, presque aucun duel gagné, le PSG n’y est pas du tout et se retrouve déjà dans les cordes. Sur un centre d’Henrique, Aguilar fait briller Donnarumma de la tête (14e), avant que la perte de balle de Bitshiabu n’offre un face-à-face parfaitement négocié à Ben Yedder (2-0, 18e). Méconnaissables, les champions de France subissent, Ben Seghir est contré de peu dans la surface (23e) et Donnarumma doit encore intervenir devant Aguilar (27e).

Et puis, au son des « Mouillez le maillot » de leurs supporters et dans le sillage des ajustements tactiques de Christophe Galtier, les Rouge et Bleu se réveillent, un peu. Sur une bonne ouverture de Soler, Bernat se projette dans la surface et trouve Zaïre-Emery, seul au deuxième poteau (2-1, 39e). Mais Paris est loin d’être guéri, et il faut une sortie exceptionnelle de Donnarumma aux devants de Golovin (41e) pour éviter un break finalement offert à Ben Yedder par un alignement plus que douteux de Pembélé (3-1, 45e +2).

Toujours pas de révolte

Après la pause, Paris continue de souffrir, mais parvient au moins à contenir un peu mieux les offensives monégasques sans se faire ouvrir à chaque accélération. Trouvé dans la surface, Bernat est contré (55e), avant que Donnarumma ne poursuivre son festival face à Ben Yedder, finalement hors jeu (61e). Peu à peu, la possession se fait parisienne au fil de l’entrée en gestion des deux équipes. Donnarumma, encore et toujours, sauve Ramos du contre-son-camp sur un nouveau ballon brûlant dans la surface (74e), s’oppose à Embolo (83e) et réussit l’exploit du pied devant Minamino (90e +1). La seule bonne nouvelle pour Paris restera le retour à la compétition de Kimpembe. Sans véritable réaction, les joueurs de la capitale continuent d’inquiéter encore davantage à chaque sortie et pourraient rapidement se retrouver à devoir lutter de toutes leurs forces pour espérer conserver leur titre.

Monaco (4-4-2) : Nübel – Aguilar, Disasi, Maripán, C. Henrique – Diatta, Fofana, Camara (Matazo, 90e+3), Golovin (Jakobs, 80e) – Ben Seghir (Minamino, 72e), Ben Yedder (Embolo, 72e). Entraîneur : Philippe Clement.

PSG (4-3-1-2) : Donnarumma – Pembélé (Hakimi, 65e), Marquinhos, Bitshiabu (Ramos, 46e), Bernat – Zaïre-Emery, Danilo (Gharbi, 59e), Vitinha (Kimpembe, 80e) – Soler – Neymar, Ekitike (Housni, 80e). Entraîneur : Christophe Galtier.