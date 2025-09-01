S’abonner au mag

Un ancien de Ligue 1 va lui aussi renforcer l’attaque de Newcastle

Le bras de fer a tourné dans son sens.

Yoane Wissa jouera pour Newcastle, avec un contrat à la clé de quatre ans et un transfert de 63,5 millions d’euros. La fin d’un feuilleton plus qu’intense qui a vu l’attaquant congolais exprimer ses envies de départ à travers un communiqué publié en story Instagram. La sortie a froissé son club de Brentford et qui privé à l’attaquant formé à Lorient des premiers matchs de la saison. Ce lundi après-midi, le natif de Villeneuve-Saint-Georges est arrivé à Newcastle pour la traditionnelle visite médicale.

La vie sans Isak s’annonce pas trop mal

Les Magpies vont désormais s’attacher les services du joueur aux 19 réalisations en championnat l’an passé et compenser davantage le départ d’Alexander Isak à Liverpool.

Wissa-Woltemade-Elanga : la WWE est prête à tabasser la Premier League.

Nottingham fait tomber Brentford, Newcastle éparpille Ipswich

KM

