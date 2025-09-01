Un ancien de Ligue 1 va lui aussi renforcer l’attaque de Newcastle

Le bras de fer a tourné dans son sens.

Yoane Wissa jouera pour Newcastle, avec un contrat à la clé de quatre ans et un transfert de 63,5 millions d’euros. La fin d’un feuilleton plus qu’intense qui a vu l’attaquant congolais exprimer ses envies de départ à travers un communiqué publié en story Instagram. La sortie a froissé son club de Brentford et qui privé à l’attaquant formé à Lorient des premiers matchs de la saison. Ce lundi après-midi, le natif de Villeneuve-Saint-Georges est arrivé à Newcastle pour la traditionnelle visite médicale.

🚨 🎥 VIDEO EXCLUSIVE (brief!): Watch Yoane Wissa arriving to undergo his Newcastle United medical at a city hospital. ✍🏼 He has agreed a 4-year contract. 🇨🇩 🩺 #wissa #NUFC pic.twitter.com/ZDMyL5jjIn — Keith Downie (@SkySports_Keith) September 1, 2025

La vie sans Isak s’annonce pas trop mal

Les Magpies vont désormais s’attacher les services du joueur aux 19 réalisations en championnat l’an passé et compenser davantage le départ d’Alexander Isak à Liverpool.

Wissa-Woltemade-Elanga : la WWE est prête à tabasser la Premier League.

