La FA détaille la sanction contre Ivan Toney

La Football Association (FA) a publié les raisons de la suspension de huit mois dont a écopé Ivan Toney, le joueur de Brentford. D’après le rapport fédéral, l’attaquant anglais a en effet été diagnostiqué dépendant aux jeux d’argent par un psychiatre, ce qui lui a permis de réduire sa peine de trois mois. De plus, les paris sportifs dont il a été l’auteur ont été examinés et listés. Ainsi, entre février 2017 et janvier 2021, il a admis avoir enfreint les règles de paris à 232 reprises, dont treize à l’encontre de ses propres équipes. Parmi ces treize matchs, onze paris ont été placés contre son club d’alors, Newcastle. Prêté à six reprises par les Magpies entre 2015 et 2018, Toney – pas concerné par ces matchs donc – en profitait pour miser à distance sur le club auquel il appartenait.

Dans la foulée de ces révélations, l’attaquant n’a pas tardé à réagir, en expliquant s’exprimer dans les prochains jours afin d’éclaircir ces nombreuses zones d’ombre. En France, Rasmus Nicolaisen de Toulouse a récemment rencontré des problèmes similaires.

