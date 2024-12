Pronostic Newcastle Brentford : Analyse, cotes et prono du quart de League Cup

Newcastle passe l’écueil Brentford

Ce milieu de semaine en Angleterre est dédié aux quarts de finale de la Carabao Cup avant d’ouvrir la page des fêtes de fin d’année très riche Outre-Manche avec le fameux Boxing Day. Newcastle fait partie des formations ambitieuses en Angleterre qui souhaite rapidement ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Les Magpies ont connu une très bonne saison il y a 2 ans, terminée dans le top 4 où ils avaient également atteint la finale de la Carabao Cup. Décevant l’an passé, Newcastle est actuellement en 12e position du classement à 2 unités de la dernière place européenne. Après avoir signé 4 matchs consécutifs sans la moindre victoire, les hommes d’Eddie Howe se sont réveillés le week-end dernier en surclassant Leicester (4-0) avec un doublé de Murphy, un but de Guimarães et un autre d’Isak. Pour se hisser en quarts de finale de la Carabao Cup, Newcastle a sorti Wimbledon et surtout Chelsea lors des tours précédents. Avec son effectif de qualité dans lequel on retrouve Gordon, Isak, Guimarães, Tonali ou Barnes, Newcastle va également compter sur le soutien de ses fans pour intégrer le dernier carré.

En face, Brentfod s’est imposé comme une équipe de milieu de tableau en Premier League. Depuis leur promotion, les Bees se montrent solides en championnat et n’ont jamais été menacés par la relégation. Cet été, avec le départ d’Ivan Toney, certains observateurs s’interrogeaient sur cette formation, mais ont été vite rassurés par les résultats. Thomas Frank réalise un excellent travail puisque son équipe occupe la 11e place avec 2 points de retard sur Villa (6e) et surtout 11 de plus que le 1er relégable. Toutefois, il est important de noter que Brentford a pris 22 de ses 23 points à domicile, pour un seul point sur la route. Le week-end dernier, les partenaires de Mbeumo se sont inclinés à Chelsea. Dominés pendant de longues minutes, les Bees auraient pu réaliser une belle opération en fin de match mais la barre a repoussé la tentative de Carvalho. Poussé par un St James’ Park plein, Newcastle devrait prendre le dessus sur une formation de Brentford dans le dur loin de ses bases.

