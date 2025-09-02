S’abonner au mag

Yoane Wissa a signé à Newcastle 30 secondes avant la fin du mercato

MBC
Yoane Wissa a signé à Newcastle 30 secondes avant la fin du mercato

L’espoir des Magpies pour remplacer Isak était à deux doigts de s’envoler.

Ce lundi soir, Newcastle est enfin parvenu à signer Yoane Wissa en provenance de Brentford. En grève depuis plusieurs semaines avec les Bees, l’attaquant congolais a dû attendre le dernier jour du mercato pour poser ses valises dans le Tyne and Wear, avec à la clé, un contrat jusqu’en 2029.

30 secondes chrono

À quelques secondes près, Wissa aurait dû encore patienter jusqu’au mois de janvier et le mercato d’hiver. En effet, son transfert chez les Magpies a été homologué à 19h59 et 30s, soit à 30 secondes de la fermeture de la fenêtre des transferts en Angleterre. Une information partagée par Sky Sport juste après l’officialisation de ce deal estimé à 63,5 millions d’euros.

Le comptable de Brentford y a certainement laissé quelques gouttes de sueur.

Un ancien de Ligue 1 va lui aussi renforcer l’attaque de Newcastle

MBC

