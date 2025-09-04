S’abonner au mag
  • International
  • Norvège

La Norvège se rassure face à la Finlande

JD
La Norvège se rassure face à la Finlande

Sa maman peut être fière de lui.

Alors que les qualifications pour le Mondial 2026 ont commencé dans toute l’Europe, ces gros hipsters de Norvégiens ont profité de ce jeudi soir pour s’offrir un petit amical contre leurs voisins finlandais. Une répétition générale remportée par la Norvège, qui affrontera la Moldavie mardi prochain, tandis que la Finlande défiera pour sa part la Pologne.

Sur la pelouse de l’Ullevaal Stadion d’Oslo, Erling Braut Haaland (qu’il faut de nouveau appeler comme ça depuis qu’il a décidé de réinscrire le patronyme de sa maternelle sur le flocage de son maillot) a inscrit le seul but de la rencontre sur un service de Martin Ødegaard et continue de soigner ses statistiques, puisqu’il en est désormais à 43 pions marqués en 44 sélections. On vous laisse faire le calcul pour le ratio.

Vivement le premier dans un tournoi majeur !

Les espoirs luxembourgeois victimes d'un accident de car en Bretagne

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le mercato va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 12h
95
46

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine