La Norvège se rassure face à la Finlande

Sa maman peut être fière de lui.

Alors que les qualifications pour le Mondial 2026 ont commencé dans toute l’Europe, ces gros hipsters de Norvégiens ont profité de ce jeudi soir pour s’offrir un petit amical contre leurs voisins finlandais. Une répétition générale remportée par la Norvège, qui affrontera la Moldavie mardi prochain, tandis que la Finlande défiera pour sa part la Pologne.

Sur la pelouse de l’Ullevaal Stadion d’Oslo, Erling Braut Haaland (qu’il faut de nouveau appeler comme ça depuis qu’il a décidé de réinscrire le patronyme de sa maternelle sur le flocage de son maillot) a inscrit le seul but de la rencontre sur un service de Martin Ødegaard et continue de soigner ses statistiques, puisqu’il en est désormais à 43 pions marqués en 44 sélections. On vous laisse faire le calcul pour le ratio.

Vivement le premier dans un tournoi majeur !

Les espoirs luxembourgeois victimes d'un accident de car en Bretagne