L’hommage d’Erling Haaland à sa mère

Pardon, « L’hommage d’Erling BRAUT Haaland à sa mère ».

Le 4 septembre prochain, le colosse norvégien débutera son match amical face à la Finlande avec un nouveau flocage au dos de son maillot. Enfin, nouveau, façon de parler. Erling réaffichera en effet le nom de famille de sa mère – Braut – au côté du patronyme de son père : Haaland.

Retour à la normale, donc, pour l’attaquant de 25 ans qui affichait en effet ce double-blase lorsqu’il évoluait avec la sélection U20 norvégienne (avec laquelle il avait planté neuf buts lors du Mondial 2019), de même que lors de son éclosion avec le RB Salzbourg, avant de l’abandonner au profit du seul nom Haaland au moment de signer à Manchester City, où son père Alf-Inge avait évolué entre 2000 et 2003. Sa mère, Gry Marita Braut, championne d’heptathlon dans les années 1990, appréciera sûrement.

Et le come-back du flocage « Mbappé-Lottin », c’est pour quand ?

